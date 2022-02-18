В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 40 новых случаев заражения коронавирусом

Кыргызстан 18 февраля 2022 08:11 (UTC+04:00)
В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 40 новых случаев заражения коронавирусом

На 18 февраля 2022 года всего по республике за сутки зарегистрирован 41 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают на сайте министерства здравоохранения Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

За весь период зарегистрировано всего 200 тыс. 255 случаев.

Всего за весь период выздоровели 193 тыс. 792 пациента.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 939 человек.

Среди медицинских работников за сутки новых случая COVID-19 не зарегистрировано.

Всего за весь период диагноз COVID-19 выявлен у 7 тыс. 739 медицинских работников, выздоровели – 7 тыс. 410 медработников.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 333 пациента, из них в удовлетворительном состоянии прибывают 3 человека (0,9%), в состоянии средней тяжести - 147 человек (44,1%), тяжелые - 139 (41,7%), крайне тяжелые - 44 (13,2%).

На амбулаторном лечении – 1 тыс. 622 человека.

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