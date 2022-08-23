Топ-5 основных торговых партнеров Кыргызстана по итогам января-июня 2022г.

БАКУ /Trend/ - Китай занял первое место среди основных торговых партнеров Кыргызстана по итогам первого полугодия 2022 года с общим товарооборотом в 1,7 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.
Топ-5 торговых партнеров Кыргызстана в январе - июне 2022 года (в долларах США)
|Страна
|Товарооборот
|Экспорт
|Импорт из Кыргызстана
|1. Китай
|1,7 млрд
|1,7 млрд
|27,9 млн
|2. Россия
|1,4 млрд
|1 млрд
|362,2 млн
|3. Казахстан
|567,9 млн
|329,3 млн
|238,5 млн
|4. Турция
|292,4 млн
|220,1 млн
|72,3 млн
|5. Узбекистан
|250,8 млн
|151,4 млн
|99,3 млн
Отметим, что в указанный период внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 5 миллиардов долларов.