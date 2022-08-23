Топ-5 основных торговых партнеров Кыргызстана по итогам января-июня 2022г.

БАКУ /Trend/ - Китай занял первое место среди основных торговых партнеров Кыргызстана по итогам первого полугодия 2022 года с общим товарооборотом в 1,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Топ-5 торговых партнеров Кыргызстана в январе - июне 2022 года (в долларах США)

Страна Товарооборот Экспорт Импорт из Кыргызстана 1. Китай 1,7 млрд 1,7 млрд 27,9 млн 2. Россия 1,4 млрд 1 млрд 362,2 млн 3. Казахстан 567,9 млн 329,3 млн 238,5 млн 4. Турция 292,4 млн 220,1 млн 72,3 млн 5. Узбекистан 250,8 млн 151,4 млн 99,3 млн

Отметим, что в указанный период внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 5 миллиардов долларов.