Кыргызстан значительно увеличил импорт легковых автомобилей из Грузии

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Кыргызстан импортировал из Грузии легковых автомобилей на сумму 8,7 миллиона долларов, что почти в три раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (3 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, в количественном выражении кыргызский импорт легковых автомобилей из Грузии в отчетном периоде составил 6 052 единицы.

Таким образом Грузия в указанный период заняла первое место среди основных стран-экспортеров автомобилей в Кыргызстан. Далее следуют Россия - 3 072 единицы и Южная Корея (2 813).

В целом в январе - июне этого года Кыргызстан увеличил импорт легковых автомобилей почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (5 529) - до 16 245 единиц.

Отметим, что суммарный кыргызский импорт легковых автомобилей составил 127,5 миллиона долларов, что более чем в 2 раза больше показателя января - июня прошлого года (61,9 миллиона долларов).