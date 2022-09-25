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Госпредприятие Кыргызстана обнародовало объем добычи угля с начала года (Эксклюзив)

Кыргызстан Материалы 25 сентября 2022 21:37 (UTC +04:00)
Госпредприятие Кыргызстана обнародовало объем добычи угля с начала года (Эксклюзив)

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2022 года объем добычи бурого угля государственным предприятием Кыргызстана "Кыргызкомур" составил 603 тысячи тонн.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе предприятия.

"Согласно постановлению Кабинета министров Кыргызстана, по северному региону страны в 2022 году поручено заготовить и добыть 2,6 миллиона тонн угля", - говорится в сообщении.

Как сообщается, с 1 августа по 5 сентября 2022 года для населения Кыргызстана предприятием отгружены 80 тысяч тонн сортового угля.

Госпредприятие "Кыргызкомур" занимается добычей и отгрузкой угля на месторождении Кара-Кече, обеспечивая северную часть страны.

Следует отметить, что предприятие не занимается экспортом угля.

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