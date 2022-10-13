В Астане состоится трехсторонняя встреча Жапарова, Путина и Рахмона

13 октября в городе Астана (Республика Казахстан) состоится трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщил в среду пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев.

Планируется обсуждение имеющихся проблемных вопросов по кыргызско-таджикскому участку государственной границы.

Совместная встреча организована по инициативе российского лидера Владимира Путина, который выразил готовность оказать содействие в решении вопросов границ между Кыргызстаном и Таджикистаном.