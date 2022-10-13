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В Астане состоится трехсторонняя встреча Жапарова, Путина и Рахмона

Кыргызстан Материалы 13 октября 2022 07:49 (UTC +04:00)
В Астане состоится трехсторонняя встреча Жапарова, Путина и Рахмона

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13 октября в городе Астана (Республика Казахстан) состоится трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщил в среду пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев.

Планируется обсуждение имеющихся проблемных вопросов по кыргызско-таджикскому участку государственной границы.

Совместная встреча организована по инициативе российского лидера Владимира Путина, который выразил готовность оказать содействие в решении вопросов границ между Кыргызстаном и Таджикистаном.

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