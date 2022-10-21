Авиакомпания из ОАЭ запускает рейс по новому направлению в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания из ОАЭ flydubai объявила о запуске рейса в кыргызский город Ош, передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщается, flydubai, начиная с 3 ноября 2022 года, будет выполнять прямые рейсы на самолетах Boeing 737 из Дубая в Ош.

"Рейсы будут выполняться из Терминала 2 Международного аэропорта Дубая (DXB) в Международный аэропорт Ош (OSS) два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а рейсы из Оша в Дубай - по вторникам и пятницам", — говорится в сообщении.

С запуском рейсов в Ош flydubai расширяет свою сеть в Центральной Азии до восьми направлений, предоставляя пассажирам из ОАЭ больше возможностей для поездок в регион.

В настоящее время авиакомпания выполняет прямые рейсы в столицу Кыргызстана – Бишкек, в Алматы и Астану в Казахстане, Душанбе в Таджикистане, а также в Наманган, Самарканд и Ташкент в Узбекистане.