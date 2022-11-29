ВБ намерен реализовать проект по строительству солнечной электростанции в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, сообщила о готовности реализовать проект по строительству солнечной электростанции в Кыргызстане.

Об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра экономики и коммерции Кыргызстана Каната Абдрахманова со старшим региональным менеджером IFC по Центральной Азии Кассандрой Колберт, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минэкономики Кыргызстана.

Как сообщается, Колберт отметила готовность структуры реализовать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) проект "Строительство и эксплуатация солнечной электростанции мощностью 100 МВт". IFC окажет помощь Кыргызстану в структурировании и реализации сделки ГЧП для энергетического сектора.

Абдрахманов подчеркнул, что данный пилотный проект позволит повысить надежность электроснабжения путем увеличения установленной генерирующей мощности в стране и стимулировать экономическое развитие посредством продвижения частных инвестиций.