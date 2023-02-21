Кыргызстан значительно увеличил импорт нефтепродуктов в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан значительно нарастил импорт нефтепродуктов в 2022 году, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственный комитет статистики Кыргызстана.

По данным комитета, в прошлом году Кыргызстан импортировал нефтепродуктов на 519 миллионов долларов, что почти на 45 процентов больше показателя 2021 года (359 миллионов долларов).

Отметим, что основным поставщиком нефтепродуктов в Кыргызстан в отчетный период стала Россия. Экспорт российских нефтепродуктов в страну в 2022 году составил 464 миллиона долларов, увеличившись на 44 процента по сравнению с 2021 годом (322 миллиона долларов).

Вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Кыргызстан в прошлом году стал Казахстан. Эта страна экспортировала в Кыргызстан нефтепродукты стоимостью 17,8 миллиона долларов, что является небольшим приростом - на 5 процентов по сравнению с 2021 годом (16,9 миллиона долларов).

Вместе с тем Кыргызстан в прошлом году импортировал нефтепродуктов из Турции на 6 миллионов долларов, из Узбекистана - на 5,8 миллиона долларов.

Среди европейских стран Германия стала основным поставщиком нефтепродуктов в Кыргызстан (4 миллиона долларов) в 2022 году.