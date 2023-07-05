В Кыргызстане выросло производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года в Кыргызстане было произведено 6,486 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сообщает Trend.

По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, этот показатель увеличился на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда в стране было произведено 5,528 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

В мае 2023 года в Кыргызстане было произведено в общей сложности 960,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 10,4 процента больше, чем в мае прошлого года (869,8 миллиона киловатт-часов).

Напомним, что в 2022 году Кыргызстан выработал 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 9 процентов меньше, чем в 2021 году (15,1 миллиарда киловатт-часов).

Наибольшее количество электроэнергии - 11,5 миллиарда киловатт-часов - было выработано в Джалал-Абадской области, это на 9 процентов ниже показателя 2021 года (12,6 миллиарда киловатт-часов).

Отметим, что Кыргызстан с его богатыми водными ресурсами активно развивает сектор гидроэнергетики. В стране были определены ключевые проекты в области гидроэнергетики. Они включают в себя реконструкцию Токтогульской ГЭС, запуск второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 и модернизацию Уч-Курганской ГЭС.