Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Президент Кыргызстана отправился с визитом в Монголию

Кыргызстан Материалы 9 июля 2023 09:31 (UTC +04:00)
Президент Кыргызстана отправился с визитом в Монголию

Читайте Trend в

Алена Павленко
Алена Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в воскресенье вылетел с государственным визитом в столицу Монголии Улан-Батор.

Как передает Trend, визит состоится по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

В рамках визита Президент Кыргызстана проведет двусторонние переговоры с президентом Монголии, премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председателем Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром.

Также запланирован ряд других мероприятий на высоком уровне и посещение промышленных предприятий.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости