Президент Кыргызстана отправился с визитом в Монголию

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в воскресенье вылетел с государственным визитом в столицу Монголии Улан-Батор.

Как передает Trend, визит состоится по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

В рамках визита Президент Кыргызстана проведет двусторонние переговоры с президентом Монголии, премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председателем Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром.

Также запланирован ряд других мероприятий на высоком уровне и посещение промышленных предприятий.