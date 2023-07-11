Кыргызстан открыл посольство в Монголии

БАКУ /Trend/ - В Улан-Баторе состоялась торжественная церемония открытия посольства Кыргызстана в Монголии, сообщает во вторник Trend.

Открытие посольства произошло в рамках официального государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Монголию.

Отметим, что ранее президентским указом Айбек Артыкбаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Монголии.

В ходе церемонии открытия присутствовали высокопоставленные дипломатические представители, включая министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, посла Кыргызстана в Монголии Айбека Артыкбаева и главу МИД Монголии Батцэцэг Батмунхийн.

Жапаров в настоящее время находится в Монголии с первым официальном визитом, который завершается 11 июля.

По итогам переговоров 9 июля президент Кыргызстана и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подписали совместную декларацию об установлении дружбы и сотрудничества. Кроме того, в рамках визита был подписан ряд двусторонних соглашений между странами.