Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Всемирный банк объявил о готовности финансировать крупные проекты в Кыргызстане

Кыргызстан Материалы 5 сентября 2023 23:45 (UTC +04:00)
Всемирный банк объявил о готовности финансировать крупные проекты в Кыргызстане

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Глава офиса Всемирного банка в Кыргызстане Навид Накви объявил о готовности Всемирного банка финансировать крупные проекты в Кыргызстане в сферах энергетики, водоснабжения, ирригации и сельского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службу правительства Кыргызстана, передает Trend.

Согласно сообщению, об этом было сказано в ходе встречи с премьер-министром Кыргызстана Акылбеком Жапаровым в Бишкеке. В рамках этих переговоров также обсуждались планы новой рамочной программы партнерства Всемирного банка на период с 2024 по 2028 годы, а также соглашения между Кыргызстаном и Всемирным банком, развитие энергетической инфраструктуры и проект Digital CASA.

Премьер-министр Акылбек Жапаров подчеркнул, что Всемирный банк является надежным партнером Кыргызстана, предоставляющим доступное и гибкое финансирование, техническую и экспертную поддержку, и значительную поддержку в ключевых сферах развития страны.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости