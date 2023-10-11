Кыргызстан и Сингапур будут сотрудничать в сфере переработки кремния

БАКУ /Trend/ - Между Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызстана и сингапурской компанией Genuine Materials Pte Ltd подписан Меморандум о взаимопонимании, сообщили в агентстве, передает Trend.

Согласно информации, подписание этого документа состоялось 10 октября. Меморандум направлен на содействие в реализации проектов в области переработки кремния, используя передовые цифровые технологии.

Компания Genuine Materials Pte Ltd., зарегистрированная в Сингапуре, специализируется на производстве полупроводниковых материалов, чистых кремниевых пластин и других конечных продуктов, что подтверждает ее значительный опыт в этой сфере и готовность предоставить свои услуги для успешной реализации проекта по переработке кремния.