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Кыргызстан и Сингапур будут сотрудничать в сфере переработки кремния

Кыргызстан Материалы 11 октября 2023 00:34 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Сингапур будут сотрудничать в сфере переработки кремния

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Между Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызстана и сингапурской компанией Genuine Materials Pte Ltd подписан Меморандум о взаимопонимании, сообщили в агентстве, передает Trend.

Согласно информации, подписание этого документа состоялось 10 октября. Меморандум направлен на содействие в реализации проектов в области переработки кремния, используя передовые цифровые технологии.

Компания Genuine Materials Pte Ltd., зарегистрированная в Сингапуре, специализируется на производстве полупроводниковых материалов, чистых кремниевых пластин и других конечных продуктов, что подтверждает ее значительный опыт в этой сфере и готовность предоставить свои услуги для успешной реализации проекта по переработке кремния.

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