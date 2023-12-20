В Кыргызстане предлагают бесплатно предоставить участки для солнечных панелей

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Узбекистана предлагает бесплатное предоставление участков земли, принадлежащих государству и зданий, для установки солнечных панелей, передает Trend.

Согласно информации, эта инициатива включена в проект постановления кабинета министров, который подлежит обсуждению общественностью. Согласно предложению, Агентство по управлению государственным имуществом может предоставить земельные участки, соответствующие техническим требованиям, на правах безвозмездной аренды.

Цель этой меры заключается в уменьшении дефицита энергии в стране за счет использования возобновляемых источников энергии.