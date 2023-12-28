БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане ведется подготовка к запуску плавучей солнечной электростанции, сообщает министерство энергетики страны, передает Trend.

Как сообщили в министерстве, пилотный проект строительства этой станции в бассейне суточного регулирования на ГЭС-5 реализуется ОАО "Чакан ГЭС" с использованием грантовых средств, предоставленных Азиатским банком развития.

Согласно информации, на текущий момент завершена сборка основного оборудования и комплектующих: плавучая часть станции мощностью 95 кВт и наземная часть мощностью 5 кВт установлены в соответствии с рабочим проектом. Кроме того, специалисты провели установку щита подключения к трансформаторной подстанции и прокладку силовых кабелей.