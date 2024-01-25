Бизнес-делегация из Германии посетит Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Весной текущего года бизнес-делегация из города Эрфурт в Германии посетит Кыргызстан, как сообщили в посольстве Кыргызстана в ФРГ. Это соглашение было достигнуто после встречи посла Кыргызстана в Германии Омурбека Текебаева с генеральным директором Торгово-промышленной палаты города Эрфурт, Корнелией Хаазе-Лерх, передает Trend.

Согласно информации, на встрече посол представил подробную информацию об экономическом потенциале Кыргызстана и призвал немецкие компании рассмотреть возможности инвестиций в эту страну. Корнелия Хаазе-Лерх, в свою очередь, рассказала о деятельности Торгово-промышленной палаты Эрфурта, которая является одной из трех таких палат в Тюрингии, и выразила заинтересованность в развитии экономического сотрудничества с Кыргызстаном. Особый интерес был выражен в области подготовки квалифицированных кадров и их трудоустройства в Германии.