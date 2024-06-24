Президент Кыргызстана с делегацией вылетел в Бельгию

БИШКЕК/ Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Бельгию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт главы кыргызского государства.

В состав официальной делегации Кыргызстана входят министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, начальник управления по подготовке решений президента и Кабинета министров Администрации президента Азамат Кадыралиев, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев, посол Кыргызстана в Бельгии, в Нидерландах и Люксембурге и постоянный представитель страны при ЕС Айдит Эркин.

Также президента сопровождают министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, и заместитель министра финансов Руслан Татиков.

Ожидается, что в рамках визита Жапаров встретится с королем Бельгии Филиппом. В тот же день состоится официальная встреча президента Кыргызстана с президентом ЕС Шарлем Мишелем.

В ходе переговоров будут обсуждены текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана с ЕС и Бельгией.