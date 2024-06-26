Парламент Кыргызстана одобрил ратификацию соглашения о торговле между ЕАЭС и Ираном

БИШКЕК/ Trend/ - Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) рассмотрел и принял в третьем чтении законопроект "О ратификации "Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на кыргызский парламент, данное соглашение было подписано 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

В справке-обосновании отмечается, что соглашение охватывает вопросы торговли товарами, защиты внутреннего рынка, технических барьеров в торговле, санитарных и фитосанитарных мер, определения происхождения товаров, таможенного администрирования, разрешения споров, государственных закупок, секторального сотрудничества и другие вопросы.

Импорт из Ирана в Кыргызстан включает различные продукты, такие как чай, переработанные овощи и фрукты, финики, орехи, облицовочные плитки, изделия из стекла, химическая продукция, одежда, мебель и другие. Экспорт из Кыргызстана в Иран включает фасоль, хлопковое волокно, орехи, коконы шелкопряда и другие товары.

Согласно документу, средний размер ставки ввозной таможенной пошлины Ирана в отношении товаров Кыргызстана снизится с 17 до 3 процентов. Ожидается, что ежегодная экономия на уплате ввозных таможенных пошлин для Кыргызстана может составить до 2 миллионов долларов США.

Отмечено, что обнуление пошлин позволит начать поставлять из Кыргызстана в Иран товары, экспорт которых в настоящее время не осуществляется: неармированное стекло, мешки и сумки, баранину и ягнятину, мясо и субпродукты крупного рогатого скота, кукурузу, подсолнечное масло, ячмень.

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