Главы МИД Кыргызстана и России обсудили развитие политического диалога

БИШКЕК/Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев обсудили развитие двустороннего политического диалога на встрече в Москве.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД России.

Лавров выразил удовлетворение поступательным развитием двустороннего диалога, отметив, что он характеризуется высоким уровнем доверия. Он также подчеркнул, что регулярные встречи президентов России и Кыргызстана создают прочную основу для развития взаимодействия между странами на всех направлениях.

Он отметил, что Россия и Кыргызстан тесно взаимодействуют по линии внешнеполитических ведомств как в двустороннем формате, так и в рамках совместных интеграционных объединений, координируя шаги на глобальных международных площадках, прежде всего в ООН.

“В 2024 году состоялся ряд межмидовских консультаций, в том числе на уровне заместителей министров. Реализована программа сотрудничества между нашими министерствами на 2022-2024 годы. Сегодня мы подпишем новую программу на следующий трехлетний период – 2025-2027 годы”, - сказал Лавров.