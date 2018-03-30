В Таджикистане усилят безопасность гидротехнических сооружений

30 марта 2018 17:18 (UTC+04:00)

В закон Республики Таджикистан «О безопасности гидротехнических сооружений» вносят изменения.

Об этом в пятницу сообщают таджикские СМИ со ссылкой на пресс-службу парламента Таджикистана.

Совет Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит новые поправки на очередном заседании, которое состоится 2 апреля 2018 года в Душанбе.

Как сообщили в нижней палате таджикского парламента, в повестку дня заседания Совета включено три вопроса.

По данным источника, все вопросы связаны с внесением изменений в ряд законов и кодексов Таджикистана.

В частности, депутатам предстоит рассмотреть поправки в закон «О безопасности гидротехнических сооружений», кодекс об административных правонарушениях и в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях.

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