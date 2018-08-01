В Таджикистане предотвратили теракт против российских военных

В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране "Партии исламского возрождения", сообщили РИА Новости в центре общественных связей госкомитета нацбезопасности республики.

Спецоперация прошла в феврале, задержаны 14 членов ячейки. Они планировали совершить крупные теракты в марте в ходе празднования Навруза, в том числе на 201-й российской военной базе в Душанбе.

Всех арестованных признали виновными в наёмничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы, а также терроризме.

Суд Душанбе приговорил двоих основателей ячейки — 25-летнего Фахриддина Гулова и его ровесника Махмуджона Азамова — к 26 годам лишения свободы. Другие фигуранты получили по семь лет лишения свободы.

Сообщается, что террористы проходили специальную подготовку на базе под Джелалабадом, после чего участвовали в боевых действиях в составе подразделений "Исламского государства". Боевую подготовку финансировала "Партия исламского возрождения".

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