Китай передаст Таджикистану председательство в СВМДА

29 августа 2018 14:30 (UTC+04:00)

Китай передаст Таджикистану председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на полях Генеральной ассамблеи ООН, передает таджикское информагентство "Авеста" со ссылкой на МИА «Казинформ»

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Таджикистан – следующий председатель СВМДА. Буквально через месяц, в городе Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН произойдет передача председательства от Китайской Народной Республики к Таджикистану», – сообщил министр на открытии конференц-зала «Шелковый путь» в офисе секретариата СВМДА.

СВМДА является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов, которые охватывают около 90% территории и населения континента. Семь стран и четыре международных организации, в том числе ООН, имеют статус наблюдателей. Все решения в рамках СВМДА принимаются консенсусом.

Напомним, секретариат был образован 17 июня 2006 года и расположен в Астане. Новый офис также был официально открыт министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым 29 октября 2016 года в Астане.

Стоит отметить, что открытие 73-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 18 сентября 2018 года.

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