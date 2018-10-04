Таджикистан увеличил импорт готовой пищевой продукции

Таджикистан с начала текущего года увеличил импорт готовых пищевых продуктов, в то же время ввоз продукции растительного происхождения снизился на 3 процента, сообщает в четверг ТаджикТА.

"Импорт готовых пищевых продуктов в Таджикистан увеличился на 10,7 процента, или на 15,4 миллиона долларов, и составил более 158,4 миллиона долларов. Этот показатель в январе-августе 2017 года составил более 143,4 миллиона долларов", - сообщает статагентство РТ.

В перечень импортируемых готовых пищевых продуктов входят кондитерские изделия, консервы, морепродукты и другое.

Данная продукция, в основном импортируется из России, Китая, Узбекистана и Казахстана.

За указанный период сумма импорта продукции растительного происхождения составила более 157,6 миллионов долларов, что на 4,8 миллионов долларов меньше показателей аналогичного периода 2017 года.

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