ЕС выделит Таджикистану 100 тысяч евро на помощь пострадавшим от стихии

Европейский союз выделяет 100 тысяч евро (около 1,4 миллиона сомони) для оказания поддержки наиболее уязвимым сообществам в Таджикистане, в частности, пострадавшим от стихийных бедствий весной этого года, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Помощь будет непосредственно оказана 1800 сильно пострадавшим жителям в некоторых наиболее потерпевших районах Бохтара и Куляба, юго-западной части Хатлонской области.

Это финансирование Евросоюза будет направлено через Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ).

Пострадавшие от стихии жители получат в качестве поддержки матрацы, одеяла, постельное белье, канистры, кастрюли, тарелки и другие кухонные принадлежности.

Кроме того, семьям, чьи дома были полностью разрушены или серьезно повреждены, окажут безвозмездную денежную помощь, которая позволит им решить самые насущные проблемы.

Поскольку наводнения часто порождают различные заболевания, передаваемые через воду, среди пострадавшего населения будет проведена разъяснительная работа по соблюдению базовой гигиены и будут распространены соответствующие информационные материалы, а также распределены гигиенические наборы для обеспечения надлежащей санитарной безопасности на период восстановительных работ.

Финансирование является частью общего вклада Европейского союза в Фонд помощи при стихийных бедствиях (DREF) Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

Напомним, в период с 6 по 13 мая в Таджикистане продолжались проливные дожди, вызвавшие наводнения, оползни и сели во многих частях юго-запада страны.

Следующие наводнения и оползни затронули более 25 тысяч человек и повредили около 1 тысячи домов, некоторые из которых были полностью разрушены.