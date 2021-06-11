Иран и Таджикистан договорились о подключении электросетей

Исламская Республика Иран и Республика Таджикистан достигли соглашения о подключении своих электрических сетей через существующие объекты и линии, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

Согласно сообщению Министерства энергетики Ирана, 14-е заседание совместной комиссии по экономическому, торговому, культурному, техническому и социальному сотрудничеству между Ираном и Таджикистаном состоялось 7-8 июня в Душанбе с участием сотрудников министерств энергетики двух стран.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян на заседании совместной комиссии сослался на существующие потенциалы в различных областях в обеих странах и добавил, что, хотя они достигли многих хороших договоренностей в ходе предыдущих комиссий, им необходимо предпринять эффективные шаги для их реализации.

Со своей стороны, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на встрече выразил надежду, что эта сессия приведет к значительному и заметному продвижению к всеобъемлющим отношениям Тегеран-Душанбе.

После церемонии открытия комиссии, экспертные группы двух стран начали двусторонние переговоры, направленные на доработку договоренностей.