В Душанбе обсудили вопросы перспективных инвестиций и возможности для развития инновационного предпринимательства в Таджикистане

Сегодня в Душанбе состоялся форум «Перспективные инвестиции: возможности для развития инновационного предпринимательства в Таджикистане», передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Мероприятие организовано в рамках указаний и поручений Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и празднования 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан по инициативе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и Секретариата консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан.

В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саид, помощник Администратора Программы развития ООН, Директор регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Миряна Сполярик Эггер, представители министерств и ведомств, частного сектора, партнёры по развитию и эксперты.

Основной целью мероприятия является анализ возможностей и путей обеспечения развития инновационного предпринимательства, оценка существующих предпосылок для укрепления цифровизации предпринимательской и инвестиционной деятельности, использование мирового опыта в цифровизации экономики, внедрение современных технологий в развитие предпринимательства и инвестирования в Таджикистане.

Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саид в своём выступлении рассказал о практических мерах, принятых Правительством Республики для предотвращения воздействия возможных рисков на национальную экономику, использования возможностей и ресурсов, обеспечения макроэкономической устойчивости, а также совершенствования законодательства, направленных на поддержку и развитие частного сектора, особенно производства конечных продуктов, упрощения разрешительных и лицензионных процедур и сокращения их численности, предоставления государственных услуг электронным способом.

Было отмечено, что в настоящее время в процессе государственного документооборота, финансовых и банковских технологий, налогообложения, таможни, транспортной инфраструктуры городского транспорта, торговли, строительства, медицины и других отраслей проведена масштабная реформа в области широкого использования информационных технологий, налажена электронная работа.

Внедрение системы «Единое окно» для оформления экспортно-импортных и транзитных операций на пограничных пунктах, а также механизма единого окна для получения разрешения на строительные работы, предоставления технических условий по подключению к электрическим сетям, регистрации недвижимого имущества и других современных механизмов с использованием информационных технологий облегчают работу предпринимателей и способствуют устойчивому развитию предпринимательской деятельности.

В завершение была выражена уверенность, что в соответствии с поручениями Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона министерства и ведомства, частный сектор, предприниматели и инвесторы посредством развития информации и коммуникации технологии, оцифровки бизнеса и инвестиций примут дополнительные меры для повышения конкурентоспособности национальной экономики, создания новых рабочих мест, увеличения внутренних и иностранных инвестиций, обеспечения здоровой конкуренции и продолжения реформ для устранения препятствий на пути развития предпринимательства.