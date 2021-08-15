Президент Туркменистана в середине сентября посетит Таджикистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в середине сентября посетит столицу Таджикистана, передает Trend со ссылкой на Aisa-Plus.

Он примет участие в саммитах глав государств ШОС и ОДКБ как приглашенный лично главой Эмомали Рахмоном гость.

Напомним, 16-17 сентября в Душанбе одновременно пройдут саммиты глав государств ШОС и ОДКБ.

Ожидается, что для участия в них в Душанбе соберутся высокопоставленные делегации из 17 стран мира, а также Генсеки ШОС и ОДКБ.