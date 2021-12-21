Президент Таджикистана объявил следующие пять лет Годами развития промышленности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил следующие пять лет - с 2022 по 2026 - Годами развития промышленности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Огромное значение промышленной отрасли в последующем развитии страны, решении социально-экономических проблем и обеспечении исполнения задач национальных стратегических целей, в том числе ускоренная индустриализация республики, предлагаю объявить 2022 - 2026 годы, то есть до 35-летия независимости Таджикистана, Годами развития промышленности", - сказал он, выступая с посланием на шестом совместном заседании верхней и нижней палат парламента республики, которое транслируется в прямом эфире всех государственных теле и радиоканалов страны.

Глава республики поручил, чтобы за указанный период было создано более 500 тысяч рабочих мест, доходы населения увеличились более чем в два раза, а уровень бедности снизился до 15%.

По словам Рахмона, за годы независимости была проделана большая работа - для достижения энергетической независимости и эффективного использования электроэнергии построено и модернизировано 287 больших и малых гидроэлектростанций, 1,5 тысячи высоковольтных линий электропередачи, 50 подстанций. В целом было реконструировано 75% энергетической инфраструктуры республики.