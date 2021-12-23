Президент Таджикистана уменьшил НДС и отменил три вида налогов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал в четверг сорок пять законов, включая новую редакцию Налогового кодекса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в обновленном Налоговом кодексе предусмотрены новые льготы. "В том числе снижено количество налогов с 10 до семи наименований, ставка налога на добавленную стоимость с 18% доведена до 15%, на гостиничные услуги - с 18% до 7%, на продажу отечественной сельхозпродукции и переработку сельхозпродукции - с 18 до 5%", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, президент подписал еще ряд законов, среди которых законы "О противодействии терроризму", "О физической культуре и спорте", "О молодежи и государственной молодежной политике", "Об образовании", "О государственном социальном страховании", "О защите прав потребителей" и "О государственной политике в сфере промышленности". Согласно законодательству Таджикистана, законы вступят в силу после публикации в печати.

В ноябре пресс-секретарь парламента Мухаммадато Султонов сообщал, что "будет отменен налог на пользователей дорог и объединен налог на автотранспортные средства с налогом на имущество, а также налогом на прибыль".