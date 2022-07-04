ЕАБР готов расширить инвестпортфель в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) готов расширить инвестиционный портфель в Таджикистане. Об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

В рамках ежегодного заседания правления банка в Нур-Султане министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода обсудил с председателем правления ЕАБР вопросы привлечения дополнительных финансовых средств на реализацию проектов в Таджикистане.

В сообщении отмечается, что министр призвал ЕАБР увеличить финансирование для развития "зеленой" экономики, социальной сферы, цифровой экономики и укрепления экспортного потенциала Таджикистана.

Подгузов выразил готовность увеличить финансирование проектов в этих направлениях и сообщил, что инвестиционный портфель банка в Таджикистане вырастет на пять процентов.