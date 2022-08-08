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Турция незначительно сократила экспорт авиатоплива в Таджикистан

Таджикистан Материалы 8 августа 2022 08:54 (UTC +04:00)
Турция незначительно сократила экспорт авиатоплива в Таджикистан

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года турецкий экспорт авиационного топлива в Таджикистан составил 131 тонну, что на 2,2 процента меньше, чем в мае 2021 года (134 тонны).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По данным EPDK, этот показатель сократился на семь процентов по сравнению с апрелем 2022 года (141 тонна).

Турция в январе - мае 2022 года экспортировала в Таджикистан 623 тонны авиатоплива, что на 10,1 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (694 тонны).

Отметим, что по данным Таможенной службы Таджикистана, в январе - мае 2022 года общая сумма турецкого экспорта в республику составила 50,5 миллиона долларов.

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