Таджикистан увеличил импорт текстиля из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года экспорт текстильной продукции из Узбекистана в Таджикистан составил 13,8 миллиона долларов, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (6,2 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Наибольшая доля узбекского экспорта текстильной продукции в январе - июне 2022 года пришлась на Россию (573,4 миллиона долларов). Далее следуют Турция (340,8 миллиона долларов) и Кыргызстан (251,8 миллиона долларов).

Общая сумма экспорта товаров и услуг из Узбекистана в Таджикистан в отчетный период составила 211 миллионов долларов, увеличившись на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (197,2 миллиона долларов).

Отметим, что товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за первые шесть месяцев 2022 года достиг 289,7 миллиона долларов, что на 23 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (235,4 миллиона долларов).