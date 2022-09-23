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Между Таджикистаном и Узбекистаном могут запустить новый авиамаршрут

Таджикистан Материалы 23 сентября 2022 09:29 (UTC +04:00)
Между Таджикистаном и Узбекистаном могут запустить новый авиамаршрут

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Узбекистан рассматривают возможность запуска авиарейса по новому маршруту, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу Ферганской областной администрации.

На прошлой неделе в ходе официального визита узбекской делегации во главе с губернатором Ферганской области Хайрулло Бозаровым в Таджикистан была достигнута договоренность о взаимодействии по налаживанию прямого авиасообщения между Худжандом и Ферганой.

Также сообщается, что будет увеличено количество автобусных маршрутов между двумя городами.

Отметим, что в рамках визита также состоялся бизнес-форум предпринимателей Согдийской и Ферганской областей. В рамках форума между предпринимателями двух стран было подписано 12 соглашений о сотрудничестве.

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