Восемь погранпостов на киргизо-таджикской границе ликвидируют по соглашению сторон

Киргизия и Таджикистан договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на киргизско-таджикской границе, сообщил глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев журналистам в воскресенье, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Принято решение убрать в некоторых приграничных зонах погранзаставы и посты, в местах дислокации которых возникали конфликты", - сказал он.

По его словам, погранзаставы будут законсервированы как со стороны Киргизии, так и со стороны Таджикистана.

"Мы убираем погранзаставу "Тамдык", таджикская сторона - "Бедак". Наша погранзастава "Булак-Башы" тоже будет убрана, с таджикской стороны - погранзастава "Кех". Мы убираем погранзаставу "Катта-Туз", они - "Карачикхум". Убираем погранзаставу "Дача", они убирают пост "Шаршен". Теперь там не будет ни военных, ни гражданских", - отметил Ташиев.

Кроме того, по итогам переговоров стороны договорились ускорить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границ.