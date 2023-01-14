Обзор ключевых событий энергетического сектора Таджикистана в 2022 году

БАКУ /Trend/ - В течение 2022 года в Таджикистане был реализован ряд проектов в области энергетики (в основном в гидроэнергетическом секторе).

Информационное агентство Trend представляет краткий обзор основных событий энергетического сектора Таджикистана за этот год:

Таджикистан ввел в эксплуатацию первый модернизированный энергоблок Нурекской ГЭС

24 октября 2022 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ввел в эксплуатацию первый энергоблок Нурекской гидроэлектростанции (ГЭС) после реконструкции.

Новый гидроагрегат также имеет более высокую мощность - 375 МВт, что на 10 процента больше, чем предыдущий гидроагрегат, и, как ожидается, будет вырабатывать 1380 ГВт-ч в год, что на 135 ГВт-ч больше, чем первоначально установленный гидроагрегат.

Реконструкция Нурекской ГЭС, начатая в 2019 году, была осуществлена в два этапа. Первый этап, который был сосредоточен на восстановлении трех из девяти энергоблоков, замене и модернизации гидромеханического оборудования и ключевых инфраструктурных компонентов электростанции, финансируется Всемирным банком (225,7 миллиона долларов), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (60 миллионов долларов) и Евразийским банком развития (40 миллионов долларов).

Отметим, что Нурекская ГЭС с установленной мощностью более 3000 мегаватт обеспечивает более 50 процентов общего годового спроса на энергию в Таджикистане.

Германия предоставила дополнительное финансирование для строительства Себзорской ГЭС

Министр экономики Таджикистана Завки Завкизода, региональный директор Кредитного института реконструкции (KfW) по Центральной Азии Андреас Шнайдер и генеральный директор "Pamir Energy" Амрихон Раимов подписали соглашение о дополнительном финансировании строительства малой Себзорской ГЭС на сумму 17,4 миллиона евро в мае этого года.

"Pamir Energy" реализует проект строительства Себзорской ГЭС в Таджикистане при финансовой поддержке правительства Германии и ЕС. Дополнительное финансирование, выделенное в рамках двустороннего финансового сотрудничества между Германией и Таджикистаном, доводит общую сумму финансирования данного проекта почти до 53 миллионов евро.

Себзорская ГЭС сможет вырабатывать до 77,6 ГВтч электроэнергии в год и улучшит доступ сельского населения Горно-Бадахшанской автономной области к устойчивой, надежной и доступной электроэнергии.

В Таджикистане продолжается реконструкция Кайраккумской ГЭС

В первой половине 2022 года на реконструкцию Кайраккумской ГЭС, расположенной на реке Сырдарья в городе Гулистон на севере Таджикистана, было выделено в общей сложности 19,2 миллиона долларов.

Были завершены работы по точному проектированию и выпуску турбин, генераторов, трансформаторов, вспомогательной системы, водопроводных шиберов главной турбины, строительной части проекта для 5 и 6 агрегатов.

Наряду с этим, в рамках проекта завершены исследовательские и подготовительные работы, в том числе топографические и геофизические, измерение водопроводных и бетонных частей, батиметрия, планы безопасности и защиты окружающей среды, а также создание плана для чрезвычайных ситуаций и исследовательских геотехнических работ.

После реконструкции, которая, как ожидается, будет завершена в 2023 году, мощность Кайраккумской ГЭС будет увеличена со 126 МВт до 176 МВт, а выработка электроэнергии - до 38 процентов.

Отметим, что проект реконструкции Кайраккумской ГЭС реализуется при поддержке Азиатского Банка Реконструкции и Развития, а также Инвестиционного банка Европы. Общая стоимость проекта составляет 200 миллионов долларов.

Таджикистан планирует привлечь дополнительные средства для завершения строительства Рогунской ГЭС

В декабре этого года сообщалось, что правительство Таджикистана планирует привлечь дополнительные средства на завершение строительства Рогунской ГЭС.

Как сообщается, речь идет о 314 миллионах евро в кредит с приемлемыми процентными ставками.

Отметим, с 2008 по 2021 год в Рогунскую ГЭС было вложено порядка 31 млрд сомони или почти 3 млрд евро. Проект финансируется из таджикистанского госбюджета и за счет средств, вырученных из продажи акций и сертификатов гидроэлектростанции. В 2021-м на строительство было потрачено порядка 201,1 млн долларов.

Таджикистан в сотрудничестве с египетской компанией намерен построить несколько ГЭС

Во время встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и главы компании Elsewedy Electric Ахмеда Элсеведи 8 ноября рассматривался вопрос строительства новой гидроэлектростанции (ГЭС) в Хатлонской области Таджикистана.

Как сообщалось, стороны уже достигли предварительных договоренностей о строительстве ГЭС и предприятия по производству трансформаторов, кабелей и другой техники и оборудования в сферах электрической энергии в городе Бохтар.

Египетская компания Elsewedy Electric, которая была основана в 1938 году, имеет большой опыт в реализации инфраструктурных проектов в различных аспектах, таких как строительство городов, гидроэлектростанций, тепловых, ветряных электростанций и т.д.

ВБ выделит дополнительные средства на развитие энергетики в Таджикистане

Всемирный банк (ВБ) утвердил дополнительный грант на сумму 80 миллионов долларов в рамках текущего проекта развития сферы энергетики в Таджикистане.

Проект по восстановлению электроэнергетических объектов в Таджикистане, одобренный Всемирным банком в 2020 году, направлен на повышение надежности и управления системой электроснабжения страны.

Как отметил представитель ВБ в Таджикистане Озан Севимли, банк намерен и далее содействовать развитию энергетического сектора Таджикистана, повышая операционную эффективность электроэнергетических объектов.

Он подчеркнул, что цель инвестиций ВБ заключается в том, чтобы доходы от продажи электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), продолжали реинвестироваться в электроснабжение домашних хозяйств, предприятий, школ и больниц по всей стране.

Отметим, что энергетический сектор Таджикистана является приоритетной сферой деятельности Всемирного банка. В настоящее время ВБ финансирует 25 проектов в Таджикистане на общую сумму 1,3 миллиарда долларов.

ЕС оказывает финансовую помощь энергетическому сектору Таджикистана

Церемония подписания соглашения между Таджикистаном и ЕС о начале процесса выделения 29 миллионов евро в виде грантов состоялась 18 ноября в Самарканде.

Соглашение было подписано между министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой и заместителем генерального директора по международному сотрудничеству и развитию Мариетой Ягер.

Из этой суммы 15 миллионов евро предназначены для поддержки энергетического сектора и 14 миллионов евро для обеспечения сельских территорий питьевой водой.

Далер Джума подчеркнул, что средства будут направлены на улучшение энергетической инфраструктуры и достижение стратегической цели по обеспечению энергетической независимости.

По словам Джумы, в настоящее время правительство Таджикистана проводит реформы в энергетическом секторе, и для дальнейшего совершенствования этого процесса очень необходима техническая помощь.

USAID поможет Таджикистану увеличить производство солнечной энергии

Комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана в сентябре этого года объявил, что компания Pamir Energy и Агентство США по международному развитию (USAID) будут сотрудничать в сфере солнечной энергетики

Отмечено, что стороны подписали меморандум о строительстве дополнительной мощности солнечной электростанции в Мургабском районе Таджикистана.

Кроме того в рамках данного сотрудничества производительная мощность существующей солнечной электростанции в Мургабе увеличится с 200 квт/ч до 500 квт/ч.