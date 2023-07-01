Таджикистан увеличил импорт легковых автомобилей из Грузии

БАКУ /Trend/ - Таджикистан почти в три раза увеличил импорт легковых автомобилей из Грузии в период с января по май 2023 года, сообщает Trend.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, Таджикистан импортировал из этой страны 1 221 легковой автомобиль с января по май 2023 года, что в 2,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года (418 автомобилей).

Стоимость импорта составила 13 миллионов долларов, увеличившись в 4,8 раза по сравнению с показателем января-мая 2022 года (2,695 миллиона долларов).

Отметим, что товарооборот между Таджикистаном и Грузией с января по май 2023 года достиг отметки в 16,167 миллиона долларов, что в 3,7 раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года (4,280 миллиона долларов).

За отчетный период Таджикистан импортировал из Грузии товаров на сумму в 16,131 миллиона долларов, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (4,208 миллиона долларов).

Экспорт Таджикистана в Грузию составил 36 033 доллара. Этот показатель в 1,9 раза ниже, чем в январе-мае 2022 года (71 950 долларов).