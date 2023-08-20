АБР назвал приоритетное направление своей деятельности в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Энергетика является одной из основных приоритетных сфер деятельности Азиатского банка развития (АБР) в Таджикистане.

Об этом сообщили в пятницу Trend в АБР.

"Энергетика является одним из приоритетов деятельности АБР в Таджикистане. Общая помощь АБР, оказанная стране в области энергетики составляет 585 миллионов долларов США. Проекты АБР направлены на модернизацию генерирующих, передающих и распределительных мощностей, реструктуризацию и реформы сектора и развитие регионального энергетического рынка", — подчеркнул источник.

Было отмечено, что для повышения финансовой устойчивости сектора правительство Таджикистана проводит значительные реформы. Для поддержки этих реформ АБР в 2020 году выделил грантовую программу в размере 105 миллионов долларов.

В АБР подчеркнули, что Таджикистан располагает значительными гидроэнергетическими ресурсами, которые являются источниками зеленой энергии. За последние два десятилетия правительство Таджикистана при поддержке многих партнеров по развитию добилось огромного прогресса в деле повышения энергетической безопасности в стране. Однако проблемы все еще сохраняются.

"АБР будет и впредь поддерживать приоритеты страны в области развития", — сказали в банке.

Отметим, что портфель АБР в Таджикистане по состоянию на 30 июня включает 16 активных инвестиционных проектов на общую сумму 975 миллионов долларов, причем четыре из этих проектов (на 310 миллионов долларов) относятся к сфере энергетики.