Стратегия ЕБРР в Таджикистане нацелена на укрепление региональных связей - Хольгер Вифель (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с новой стратегией Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) нацелен на улучшение инфраструктуры, укрепление региональных связей и расширение возможностей для трудоустройства в Таджикистане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал глава представительства ЕБРР в Таджикистане Хольгер Вифель.

Он отметил, что недавно утвержденная стратегия ЕБРР, определенная на период до 2025 года, нацелена на решение проблем в макроэкономическом секторе, деловой среде, а также связанных с изменением климата.

“Наши инвестиции в Таджикистан направлены на то, чтобы сделать экономику страны "зеленой", цифровой, инклюзивной и устойчивой”, — сказал глава представительства ЕБРР.

Вифель подчеркнул, что деятельность ЕБРР в Таджикистане согласуется со страновой стратегией, разработанной совместно с правительством и направленной на повышение устойчивости, модернизацию, цифровизацию и региональную интеграцию национальной экономики.

“ЕБРР уверен в важности развития торговли для Таджикистана. Помимо предоставления схем финансирования для местных экспортеров и импортеров, мы также рассматриваем возможность модернизации ключевой инфраструктуры Таджикистана, которая имеет важное значение для обеспечения устойчивой международной и региональной торговли”, - сказал он.

Вифель также отметил особое внимание, уделяемое развитию сельскохозяйственного сектора Таджикистана. В этом секторе занята почти половина рабочей силы страны и он составляет более 22,5 процента валового внутреннего продукта.

По его словам, ЕБРР активно сотрудничает с банками-партнерами с целью поддержки микро-, малых и средних предприятий в Таджикистане.

Глава представительства также коснулся успешного завершения различных проектов ЕБРР, отметив, что в прошлом году 67 процентов инвестиций были направлены на "зеленые" инициативы. Кроме того, ЕБРР поддержал первый проект "зеленого такси" во всех странах, в которых банк осуществляет свою деятельность.

Вифель рассказал о конкретных проектах ЕБРР в Таджикистане, включая успешное завершение крупного 10-летнего инфраструктурного проекта в области управления водными ресурсами. Этот проект получил финансирование от ЕБРР и поддержку от ЕС и Швейцарии. В результате проекта более 400 000 человек в 13 муниципалитетах получили непрерывный доступ к чистой и безопасной питьевой воде. Кроме того, внедрена инфраструктура водоснабжения и очистки, устойчивая к изменениям климата.

Он также упомянул проект по снижению энергопотерь в Согдийском регионе, совместно финансируемый Инвестиционным фондом ЕС для Центральной Азии и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который повысил надежность электроснабжения и сократил потери электроэнергии за счет усовершенствованной инфраструктуры счётчиков.

По словам главы представительства, проект реконструкции Кайраккумской ГЭС вызывает особую гордость, так как ЕБРР привлек льготное финансирование от Фондов климатических инвестиций и Зеленого климатического фонда. Эти средства были направлены на модернизацию построенной 60 лет назад гидроэлектростанции, которая обеспечивает электроэнергией 500 000 человек. В рамках проекта специалистам в энергетическом секторе было предоставлено профессиональное обучение с целью помочь им внедрить лучшие практики в области смягчения последствий изменения климата при эксплуатации гидроэлектростанций.

Более того, Вифель объявил о запуске второй финансовой инициативы в сфере "зеленой" экономики для Таджикистана на сумму 50 миллионов долларов (GEFF Tajikistan II). Этот проект направлен на продвижение более высоких стандартов энерго- и ресурсоэффективности и поддержку страны в переходе к экологически чистой экономике. Программа стимулирует заёмщиков вкладывать в экологически чистые и инновационные решения, способствующие эффективному использованию водных ресурсов и устойчивому управлению земельными ресурсами. Она также обеспечивает лучший доступ к "зеленым" технологиям и адаптации к изменению климата.

Кроме того, он подчеркнул, что GEFF Tajikistan II строится на основе опыта первоначальной инициативы финансирования "зеленой" экономики (GEFF Tajikistan I), которая получила поддержку от ЕС и действовала с 2019 по 2023 годы. GEFF Tajikistan I успешно содействовала реализации более чем 4 600 подпроектов, что привело к ежегодной экономии энергии на более чем 24 000 МВтч, сокращению выбросов CO2 на 5 195 тонн и снижению потребления воды на 5,2 миллиона кубометров.

“Развитие "зеленой" экономики и декарбонизации прочно вошли в повестку дня Таджикистана. Это необратимая глобальная тенденция, и страна осознает неотложность данной задачи. ЕБРР готов предоставить свой опыт и финансовые ресурсы для оказания помощи в этом”, — отметил Вифель.

Он рассказал, что в течение последних 30 лет ЕБРР активно поддерживал банковский сектор Таджикистана через инвестиции в акционерный капитал, предоставление кредитных линий для микро-, малых и средних компаний, финансирование торговых операций, синдицированные займы и схемы совместного управления рисками.

“За это время банк предоставил почти 250 миллионов евро таджикским банкам и микрофинансовым учреждениям, которые затем направили эти средства на многочисленные проекты в области экологии, агробизнеса и цифровых технологий, а также на поддержку женщин-предпринимателей. Почти 115 миллионов евро (или 46 процентов) из этой суммы были выделены на оказание помощи таджикским экспортерам и импортерам в рамках Программы содействия развитию торговли”, — пояснил Вифель.

Отметим, что Программа содействия развитию торговли ЕБРР, начатая в 1999 году, была направлена на расширение и рационализацию торговой деятельности между странами, в которых ЕБРР осуществлял свою деятельность.

Вифель также подчеркнул, что инвестиции в акционерный капитал рассматриваются как один из вариантов развития банковского сектора Таджикистана.

По его словам, на протяжении прошедших 30 лет ЕБРР установил прочное сотрудничество с властями и предпринимательским сообществом Таджикистана. Это сотрудничество позволило банку инвестировать более 900 миллионов евро в почти 160 проектов по всей стране. Средства ЕБРР поддержали ряд инициатив в различных секторах, начиная от энергетики и транспорта и завершая банковским делом и малыми и средними предприятиями (МСП).