Рахмон и Токаев обсудили двустороннее сотрудничество стран

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили аспекты двустороннего сотрудничества стран в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана, на встрече были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, энергетики, воздушного транспорта и безопасности.

Стороны выразили готовность продолжать консультации по международным и региональным вопросам.

Ещё одной темой встречи стало проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе.

Помимо этого, был обсуждён ход работ по цифровизации и вопросы выделения грантов для подготовки таджикских специалистов в сфере информационных технологий.

Главы государств также обсудили повестку дня очередного саммита ШОС и другие темы.

Отметим, что саммит ШОС в Казахстане состоится 3-4 июля. Таджикистан входит в ШОС с основания организации в 2001 году.