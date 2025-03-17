Отношения России и Таджикистана развиваются по нарастающей - Рахмон

ДУШАНБЕ /Trend/ - Отношения России и Таджикистана развиваются по нарастающей.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кремль, об этом заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

“Таджикистан и Россия – давние стратегические партнёры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог. Россия – ведущий торгово-экономический партнёр Таджикистана. Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи”, - сказал Эмомали Рахмон.

По его словам, особое место в двусторонней повестке занимают вопросы безопасности.

“Готов обсудить сегодня их с Вами – состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы”, - сказал Эмомали Рахмон.

Отметим, что 16 марта начался официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию.