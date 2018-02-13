От Амуля до Хазара: памятники истории караванных маршрутов. Средневековые центры медицинской науки.

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся 9 февраля заседании Кабинета министров президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул историческую значимость новых находок, обнаруженных учёными в крепости Данданакан в Марыйском велаяте. Археологические изыскания в этом памятнике средневековья, расположенном в 30 километрах западнее города Мары, ведутся в рамках работы по изучению историко-культурного наследия Великого Шёлкового пути.

Многочисленные фрагменты изделий из стекла и сохранившиеся стеклянные сосуды, а также несколько мелких металлических инструментов... Как показал сравнительно-типологический анализ, данные предметы – не что иное, как медицинские инструменты средневековых лекарей.

Глава государства отметил, что находки в Данданакане проливают свет на прошлое нашей страны, являясь важными свидетельствами высокой культуры туркмен, их вклада в развитие наук и в общечеловеческую цивилизацию. Как подчеркнул президент, туркменская земля находится в центре древнего Великого Шёлкового пути и хранит множество неразгаданных тайн и событий минувших веков. Раскрыв их, Туркменистан ещё более привлечёт внимание всего мира к своей богатейшей истории.

Как известно по средневековым источникам, города вдоль Великого Шёлкового пути, проходившего по территории Туркменистана, славились своими больницами – маристанами. Но это были не только лечебные заведения – нередко они совмещали в себе функции медицинской школы и благотворительного учреждения. Внешне и по планировке они напоминали традиционные среднеазиатские медресе с большим внутренним двором, в центре которого обычно устраивали водоём.

В маристаны обращались за помощью и местные жители, и путники, заболевшие в дороге. Нередко люди специально ехали с караванами из дальних краев в тот или иной город, где жил какой-нибудь знаменитый лекарь. Именно в маристанах практиковали такие известные врачи и учёные, как Бируни и Авиценна (Ибн Сина).

В древнем туркменском городе Куняургенче они оба, будучи почти сверстниками, нашли покровительство при дворе хорезмшаха Мамуна II, где до 1017 года функционировала придворная академия, собравшая весь цвет восточной науки начала XI века. С того времени минуло целое тысячелетие, но их труды переиздаются до сих пор. Например, научный трактат «Фармакогнозия» содержит перечень лекарственных растений, а его источниками стали около двух с половиной тысяч персидских, греческих, сирийских и индийских рукописей.

Особенно известен пятитомный труд великого энциклопедиста Ибн Сины «Канон врачебной науки», созданный им в годы пребывания в Куняургенче. Нет, пожалуй, такого раздела медицины, включая гигиену, которого он не коснулся. Он писал о том, как уберечь от болезней детей, давал практические наставления по лечению целого ряда тяжёлых заболеваний, которые актуальны и поныне. В одной краткой фразе на основе своего опыта он сформулировал свой опыт и сущность профессии медика: «Три орудия есть у врача: слово, растение и скальпель».

В средние века в городах Туркменистана, как и во всём мусульманском мире, медицина была обязательной частью общего образования, наряду с теологией, естествознанием, математикой, историей, географией и литературой. В Куняургенче, Мерве, Нисе до XII века существовали медицинские школы и больницы, хранившие и совершенствовавшие древние знания в этой сфере. Они оказали большое влияние на развитие врачебной науки в Испании, Италии, Германии и Франции. Особенно ценным источником для становления научной медицины в средневековой Европе стали переведённые на латинский язык трактаты восточных авторов IX-XI веков.

В Мерве проживали такие выдающиеся врачи, как Али ибн Сахл Раббан (IX век) – автор медицинской энциклопедии, его младший современник Ибн Муса, оставивший после себя труды по режиму питания, оздоровительным водным процедурам, правилам кровопускания, фармакогностике и ботанике с описанием некоторых лекарственных растений. Огромное влияние на развитие искусства врачевания оказал основоположник национальной медицины Сейит Исмаил Гургенли (1057-1137), который оставил неизгладимый след в медицине Востока. Последние годы жизни он провёл в Мерве при дворе султана Санджара.

Этим учёным принадлежат труды по хирургии, офтальмологии, фармакологии, ветеринарии, они изучали химию и ботанику, составили ряд трактатов по терапевтике, психиатрии, истории медицины, а также занимались практической медициной. Как и другие их коллеги-современники, на основе опытов они пытались установить пути распространения инфекции, чтобы остановить эпидемии.

Естествоиспытатели Мерва занимались собиранием гербариев и минералов, их описанием и систематизацией. Рукописными книгами, вывезенными из мервских библиотек, накануне нашествия монголов в первой половине XIII века пользовался прославленный арабский учёный-ботаник, фармацевт и врач Ибн аль-Байтар из аль-Андалуса (Испании), составивший на их основе «Книгу о медицинских и диетологических терминах» – настоящую энциклопедию лекарственных препаратов с подробным описанием более 1400 лекарственных растений и снадобий с указанием их терапевтического значения и медицинского применения.

Имена некоторых учёных содержат «нисбу» Мервези//Мервели – часть имени, обозначающую место рождения или проживания человека – Мерв. Не случайно арабский географ начала XIII века Якут ал-Хамави отмечал, что «ни один другой город не может похвастаться происхождением такого большого числа учёных и всякого рода знаменитых и важных людей».

Мерв в эпоху Великих Сельджуков был окружён целым созвездием городов-спутников, располагавшихся вдоль основных трасс Великого Шёлкового пути, пролегавших к столице со всех сторон света. Сегодня они оказались в фокусе особого внимания археологов.

Каждый исторический город-памятник – а их несколько десятков только вокруг ядра этого средневекового оазиса, которым является городище Султан-кала, – таит в себе массу ещё неизвестной науке информации, не говоря уже о ценных артефактах, способных пополнить музейные коллекции.

Уже не первый год экспедиция Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры и Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв» проводит археологические изыскания на городище Данданакан (Дашрабат) в 30 километрах западнее современного города Мары. Он стоял на отрезке Великого Шёлкового пути между Серахсом и Мервом.

Ранее там в ходе раскопок были обнаружены великолепные образцы архитектурного декора, которые хранятся в Государственном музее Туркменистана. Два года назад эти экспонаты с успехом демонстрировались в нью-йоркском Метрополитен-музее на выставке, посвящённой сельджукскому искусству.

В последнем полевом сезоне минувшей осенью в Данданакане обнаружены остатки сооружения из жжённого кирпича с необычными помещениями, в одном из которых было выявлено большое количество небольших фрагментов битого стекла и несколько относительно целых уникальных экземпляров стеклянной посуды и мелких металлических инструментов IX-XII веков.

Лабораторный анализ и сравнительное изучение этих тонких изделий средневековых ремесленников не оставляют сомнений в том, что найденные предметы использовались в качестве инвентаря аптекарей (аттаров) и лекарей (тебипов). Не является ли это здание руинами маристана? Дальнейшие раскопки наверняка позволят ответить на данный вопрос.

Но одно уже очевидно: благодаря этим находкам учёные получили образцы инструментов и посуды, которыми пользовались врачи и аптекари эпохи Великих Сельджуков. После соответствующей консервации они могут стать бесценными экспонатами и музея при Государственном медицинском университете Туркменистана или Историко-краеведческого музея Марыйского велаята.

Крупные научные центры мира уже не первый год сотрудничают с коллегами из Туркменистана в области археологии и реставрации культурных ценностей. Так, Национальное управление Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры приступило к осуществлению совместного с японским музеем Михо проекта, нацеленного на анализ технологии изготовления и разработку методов реставрации глазурованной керамики Куняургенча и средневековых стеклянных изделий.

Специалисты по палеометаллу из Италии и Греции участвуют в многолетней программе исследований железных предметов, найденных в ходе раскопок туркмено-итальянских экспедиций в Нисе и Мерве, а также в знаменитом памятнике эпохи бронзы Гонур-депе.

Вновь выявленные в Данданакане артефакты дают стимул для дальнейшего, более глубокого изучения этого и других подобных городищ Древнего Мерва. Благодаря разработанной по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова Государственной программе проведения археологических раскопок на памятниках, расположенных на территории нашей страны вдоль Великого Шёлкового пути, рассчитанной на 2018-2021 годы, к данной работе присоединяются учёные из США и Великобритании.

Ждёт своего часа и Куняургенч, чей богатейший культурный слой таит в себе следы Академии Мамуна и сулит немало сенсационных открытий в будущем.

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