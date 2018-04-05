Туркменистан заключил соглашение с John Deere о сотрудничестве в сфере образования

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде было подписано соглашение с компанией John Deere International GmbH о развитии сотрудничества в сфере образования, сообщает в четверг местный телеканал «Алтын Асыр».

Руководитель подразделения сельского хозяйства John Deere Маркварт фон Пентц был принят в связи с этим в министерстве сельского и водного хозяйства Туркменистана.

В документе, рассчитанном на 2018 по 2021 годы, определены такие направления, как проведение тренингов для преподавателей, студентов сельскохозяйственного университета Туркменистана и специалистов министерства, организация полевых семинаров, тестирование и оценка новых технологий.

В информации также сказано, что президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Маркварта фон Пентца, который высказал ряд предложений по расширению взаимодействия, в том числе за счёт новых поставок зерноуборочных и хлопкоуборочных комбайнов, полностью соответствующих почвенно-климатическим условиям страны.

John Deere является одним из давних партнёров туркменского агропрома. Хлопок и пшеница – стратегические культуры местного земледелия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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