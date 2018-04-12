Глава Туркменистана подверг критике работу региональной администрации

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры руководству региональной администрации за "необеспечение выполнения работ, предусмотренных в Национальной сельской программе", пишет в четверг газета «Нейтральный Туркменистан».

Выговор объявлен хякиму (главе) Ахалского велаята (области) Шохрату Амангелдиеву; хякиму Балканского велаята Сатлыку Сатлыкову ; хякиму Дашогузского велаята Маммету Байрамгулыеву; хякиму Лебапского велаята Тангрыгулы Атахаллыеву; хякиму Марыйского велаята Довранберди Аннабердиеву.

За ослабление контроля над выполнением сельской программы и качеством проводимых строительных работ выговор объявлен и министру строительства и архитектуры Туркменистана Сойенчназару Селимову.

В частности, как сказано в статье, глава государства обратил внимание на то, что в Каахкинском и Тедженском этрапах (районах) Ахалского велаята, строительство некоторых объектов отстаёт от намеченных сроков, не налажена работа по их финансированию.

Президент Туркменистана констатировал, что в Балканском велаяте не выполняется поручение по выращиванию урожая сахарной свеклы, низкими темпами ведутся строительные работы по преобразованию регионов.

"В частности, в городе Гумдаг, этрапах Берекет, Сердар и Махтумкули до сих пор не начато сооружение запланированных объектов. Медленно осваиваются выделенные на эти целей средства и в других этрапах". Главе Дашогузского велаята были высказаны нарекания в вопросе обеспечения жителей чистой питьевой водой. Низкие темпы строительства объектов социально-бытового назначения были отмечены в Дяневском, Чарджевском, Саятском и Койтендагском этрапах Лебапского велаята.

В Байрамалийском, Векилбазарском, Каракумском и Сакарчагинском этрапах Марыйского велаята к возведению ряда объектов социального назначения ещё даже не приступали, отмечает газета.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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