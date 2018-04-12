Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением алжирского самолета

12 апреля 2018 21:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокие соболезнования президенту Алжира Абделазизу Бутефлике в связи с крушением военно-транспортного самолёта близ аэропорта Буфарик, повлёкшим за собой многочисленные человеческие жертвы, говорится в сообщении туркменского правительства.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова искреннего сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло через несколько минут после взлета. По данным минобороны Алжира, число жертв катастрофы составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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