В туркменской Авазе состоялся саммит ОЭС по транспорту

4 мая 2018 00:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийской Авазе в четверг состоялось очередное, девятое заседание министров транспорта стран-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), сообщает источник, близкий к мероприятию.

ОЭС (ECO - Economic Cooperation Organization) - межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году в составе Турции, Ирана, Пакистана. С 1992 года деятельность ОЭС активизировалась в связи с присоединением Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На данном этапе обоснованными выглядят перспективы оптимизации в регионе транспортной сети по линиям «Север-Юг» и «Запад-Восток» с использованием автомобильного, железнодорожного и морского сообщения.

Данные проекты способны соединить обширные пространства от Тихого океана до Каспийского и Чёрного морей, от севера европейского континента до Индийского океана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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