Туркменистан - важнейший стратегический партнер Беларуси в Центральной Азии - посол

АШХАБАД /Trend/ - Беларусь придает огромное значение укреплению отношений с Туркменистаном, сказано в распространенном в местных СМИ интервью посла Беларуси в Туркменистане Олега Табанюхова, по случаю Дня независимости Беларуси.

"Мы рассматриваем Туркменистан в качестве важнейшего стратегического партнера в Центральной Азии", - сказал посол.

По мнению дипломата, Беларусь и Туркменистан связывает общность подходов к вопросам международного сотрудничества, конструктивное взаимодействие в двустороннем формате. Между странами подписаны и работают более 130 двусторонних документов, составляющих договорно-правовую базу многопланового сотрудничества. Динамично развиваются торгово-экономические отношения. Несмотря на некоторое объективное снижение, в 2017 году объем двусторонней торговли товарами и услугами составил 212 миллионов долларов.

"Потенциал дальнейшего развития двусторонней торговли далеко не исчерпан. Наши страны ставят перед собой в этом направлении новые стратегические цели", -сказал посол.

Отметим, что Беларусь преимущественно поставляет в Туркменистан товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию и другие. С 2009 по 2017 годы в Туркменистан поставлено около 6 тысяч тракторов марки МТЗ и более 10 тысяч грузовых автомобилей марки МАЗ.

Конкретным примером эффективного сотрудничества является реализация проекта строительства в Лебапском велаяте (области) Туркменистана горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Возведенный к марту 2017 года Белгорхимпром комплекс, стоимостью более одного миллиарда долларов США рассчитан на производство 1,4 миллиона тонн удобрений в год.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.