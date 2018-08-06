В Ашхабаде состоялся медиа-форум посвященный международному авторалли «Амуль – Хазар 2018»

6 августа 2018 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В конференц-зале отеля “Спорт” состоялся медиа-форум, посвященный вопросам ознакомления с проведением в Туркменистане международного авторалли (Turkmen Desert Race) «Амуль – Хазар 2018». Мероприятие было организовано Министерством иностранных дел Туркменистана совместно с Министерством внутренних дел и Госкомитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Об этом в понедельник сообщило посольство Туркменистана в Азербайджане.

В работе форума приняли участие ведущие специалисты в мире автоспорта, руководители международных транспортных организаций, представители посольств и международных организаций, а также иностранные журналисты, аккредитованные в Туркменистане, представители средств массовой информации из 16 стран, а также представители местных СМИ. Солидный состав делегатов медиа-форума свидетельствует об огромном интересе в мировом информационном пространстве к международному ралли.

Выступая перед собравшимися, зарубежные организаторы и руководители различных министерств и ведомств Туркменистана, отвечающие за подготовку авторалли, подробно рассказали о подготовке к предстоящему международному ралли (Turkmen Desert Race) «Амуль – Хазар 2018». Генеральный директор ралли-марафона «Africa Eco Race» Жан-Луи Шлессер поделился опытом проведения подобных соревнований и подробно ответил на все вопросы.

В ходе пленарных сессий участники медиа-форума обсудили вопросы информационного сопровождения автогонок, маршрут которых будет пролегать по Великому Шелковому пути, пересекая пустыню Каракумы и охватывая многие населенные пункты. Также участникам форума был продемонстрирован видеоролик, повествующий об успехах туркменского спорта и политике главы государства в этой области.

Туркменистан повышает свой мировой авторитет, как страна, имеющая успешный опыт проведения крупных спортивных мероприятий международного уровня, в том числе и в автомобильном спорте. И накопленный опыт обогатит такой значительный проект, реализуемый на государственном уровне, как авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Участники форума, в рамках культурной программы, посетили Олимпийский городок Ашхабада, а затем Международный конноспортивный комплекс, где им была продемонстрирована резвость, красота и стремительность ахалтекинских скакунов. Также для делегатов были организованы экскурсии в Центр спортивных автомобилей МВД Туркменистана, Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана и историко-культурный заповедник «Нусай».

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