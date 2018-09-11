Российский КАМАЗ расширяет сотрудничество с Туркменистаном

АШХАБАД, /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального директора российской компании «КАМАЗ» Сергея Когогина, говорится в сообщении туркменского правительства.



Бизнесмен подтвердил высокую заинтересованность возглавляемой им автомобилестроительной компании в дальнейшем укреплении и расширении взаимовыгодных деловых контактов с туркменскими партнёрами.



Состоялось обсуждение перспектив сотрудничества.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что к транспорту, включая автомобильный, предъявляются особо высокие требования по безопасности, надёжности и соответствия экологическим требованиям.



Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных направлений развития мировой автомобильной индустрии, в том числе производства электромобилей, широкого использования пластиковых материалов, различных полимерных изделий в автомобилестроении и синтетического топлива в автотранспорте.



Как отмечалось в этой связи, в нефтегазовом секторе Туркменистана готовятся к запуску новые газоперерабатывающие комплексы – по выпуску полипропилена и полиэтилена, производству бензина из природного года, соответствующего стандарту Euro-5.



Всё это открывает широкие возможности для наращивания плодотворного взаимодействия между промышленными предприятиями, а также для совместных научно-технических разработок между учебными заведениями двух стран, сказано в материале.



В январе сообщалось, что начались первые поставки из партии в 250 единиц автотехники, заказанных в Татарстане министерством автомобильного транспорта Туркменистана.



Соглашение о поставках было подписано в сентябре 2017 года во время визита в Туркменистан президента России Владимира Путина. Согласно контракту, речь идет о автомобилях КАМАЗ-6520, грузоподъёмностью 20 тонн.



"Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения. За последние десять лет в страну поставлено более 9 тысяч единиц грузовых автомобилей и спецтехники КАМАЗ, и компания продолжает содействовать развитию автопарка страны",- сказано на сайте КАМАЗ.



В июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр КАМАЗ. Компания имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Ашхабаде, Балканабаде, Мары и Туркменабаде.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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