В Ашхабаде проведут международный форум в сфере телекоммуникаций

1 октября 2018 08:41 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 10-11 октября 2018 года пройдет выставка-конференция "Туркментел" с участием более 80 компаний из 21 стран, говорится в сообщении организаторов мероприятия - минсвязи и торгово-промышленная палаты Туркменистана.

Среди участниов - Sony, Huawei, Airbus, Iskratel, Thales, Ростелеком и другие.

Проводимый в рамках мероприятия форум «Туркменистан и мировые информационно-коммуникационные системы» объединит учёных, специалистов, бизнесменов, представляющих Международный союз электросвязи (МСЭ) и различные государства мира.

Ожидается, что участники представят свои разработки в области связи в таких разделах выставки, как телекоммуникации, информационные технологии, телеметрия и измерительное оборудование, беспроводная связь, оборудование профессиональной аудиовидеозаписи.

Кроме того, будут представлены оборудование телерадиовещания, кабельная продукция связи и комплектующие, операторы по предоставлению различных услуг в области связи, транспорт, спецтехника и оборудование.

Сфера связи и телекоммуникаций - одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики Туркменистана. У минсвязи страны сложились партнерские отношения с такими компаниями, как как Sony, JVC, Siemens-Nokia, Shell & Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz, NEC, Евразия Транс Лимитед, Прима Телеком и другими.

За последние годы значительно расширилась пользовательская сеть Инернета, внедряются новые стандарты связи. Новым этапом на пути инновационного развития коммуникаций станет разработка национальной модели электронной системы документооборота.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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