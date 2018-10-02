Паспорта гражданина Туркменистана получили 735 человек

АШХАБАД /Trend/ - В конференц-зале Государственной миграционной службы Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство страны, пишет во вторник газета "Нейтральный Туркменистан".

Согласно президентскому указу гражданство Туркменистана получили в этом году 735 человек. С 2011-го по 2017 год в гражданство Туркменистана были приняты 8 145 человек.

"Эти гуманные решения стали очередным ярким подтверждением неизменной приверженности нашей страны высокогуманным традициям, принципам человеколюбия и доброй воли", - сказано в материале.

С 1995 года в Туркменистане работает представительство управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. С 2013 года Туркменистан является постоянным членом Международной организации по миграции. Туркменистан присоединился к основным международно-правовым документам ООН, в числе которых – конвенция «О статусе беженцев» и протокол к ней, конвенциям ООН «О статусе апатридов», «О сокращении безгражданства».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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